Керівництво дозволило, – Бутусов про шпигуна бойовиків у ДФС

СБУ викрила посадовця Державної фіскальної служби, який збирав інформацію для окупантів. Зловмиснику загрожує тюремне ув'язнення строком до 15 років.

Підполковник податкової міліції ДФС протягом тривалого часу несанкціоновано копіював інформацію, що обробляється в автоматизованих системах. Дані він передавав бойовикам з Донеччини

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Яку інформацію передавав зловмисник

Персональні дані працівників правоохоронних та розвідувальних органів України;

інформацію про проведені установами закупівлі, стан виконання державного оборонного замовлення;

іншу стратегічно важливу для держави інформацію.

Працівника ДФС затримали

Підполковника затримали у Києві після переправлення таємного документа. Йому повідомили підозри у створення терористичної організації, несанкціонованих діях з інформацією та розголошенні державної таємниці.

Правоохоронці провели обшуки за місцем проживання зловмисника, роботи та імовірних місць зберігання доказів протиправної діяльності. У ході слідчих дій вилучили технічні прилади та документи, які беззаперечно підтверджують злочини.

До речі, крім ув'язнення підполковнику загрожує конфіскація усього майна.



Працівника ДФС затримали правоохоронці

Керівництво ДФС могло знати про злочини підполковника

Журналіст Юрій Бутусов розповів, що підозрюваним є Едуард Устинов. Затримали його ще 13 лютого. Право на доступ до інформації зловмиснику нібито підписав сам керівник ДФС Вадим Мельник. Крім того, востаннє він це зробив вже після того, як Устинова арештували.

У це важко повірити, але це факт – 23 лютого Мельник підписав лист до Державної податкової служби про надання доступу до інформації до інформаційно-телекомунікаційних систем податкової служби для того самого підполковника Устинова,

– розповів Бутусов.

Він пояснив, що Мельник підписав лист про дозвіл для 4 своїх працівників, серед яких був і Устинов. Однак інші співробітники просити доступ до інформації тих осіб, яких вони перевіряли, а от підозрюваний у шпигунстві – до 39 людей.

За словами Бутусова, Мельник підписав дозвіл, бо лист щодо Устинова відправив також начальник Головного оперативного управління податкової поліції Володимир Ткаченко.

"Всі знали. Проте остаточно узгодили лист із запитом через 10 днів після арешту підозрюваного. Значить, дуже потрібна була інформація, і вирішили заднім числом оформити на Устинова ці запити. І не виключено, що таким чином ДФС прикриває Устинова і легалізує деякі його таємні операції", – заявив журналіст.