Державне бюро розслідувань затримало першого заступника та радника директора Національного агентства з акредитації України. Їх спіймали на хабарі у розмірі 2,5 тисячі доларів.

Корупція в Нацагентстві з акредитації: що відомо

Бюро припинило корупційну схему, затримавши керівництво Нацагентства з акредитації. Про це повідомляє пресслужба ДБР.

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Оперативники з'ясували, що керівна ланка агентства запровадила корупційний механізм у сфері надання дозвільної документації.

Під час досудового розслідування вдалося задокументувати вимагання першим заступником Нацагентства хабаря у сумі 2,5 тисячі доларів від представника компанії з галузі транспортних перевезень.

Для отримання хабаря керівник залучив як посередника радника директора Нацагентства. На гарячому зловмисників спіймали 15 січня 2021 року.

Яке покарання загрожує фігурантам справи

Їм обом 16 січня повідомили про підозру у вчиненні злочину. Наразі вирішують питання щодо обрання міри запобіжного заходу.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі терміном від 5 до 10 років.

Працювало над справою Головне оперативне управління ДБР під процесуальним керівництвом Київської міської прокуратури.

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