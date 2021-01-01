Керівника САП знову призначатимуть на 5 років: деталі закону
В Україні відновили термін перебування на посаді керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Відповідний закон набрав чинності 31 грудня.
Документ відновлює дію одного абзацу частини четвертої 39 статті закону "Про прокуратуру". Про це повідомили у виданні "Голос України".
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Що означає цей закон
Раніше дія цієї норми була тимчасово зупинена. Цей закон відновлює положення, згідно з яким керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури призначають на посаду строком на 5 років.
Процедуру призначення нового керівника не могли розпочати через необхідність змінити законодавство.
Зазначимо, що на початку жовтня Президент України Володимир Зеленський розраховував на те, що новий антикорупційного прокурора оберуть в найближчі місяці.
Посада голови САП: що відомо
- Назар Холодницький 21 серпня оголосив про відставку з посади керівника САП. Генпрокурорка Ірина Венедіктова 31 серпня підписала наказ про його звільнення з посади та з органів прокуратури.
- Венедіктова звинуватила керівництво і прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури САП у численних порушеннях. В Антикорупційній прокуратурі різко відповіли на критику Венедіктової.
- У САП наголосили, що генеральний прокурор не має права давати вказівки прокурорам Спеціалізованої антикорупційної прокуратури стосовно виконання своїх повноважень.
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