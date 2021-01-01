В Україні відновили термін перебування на посаді керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Відповідний закон набрав чинності 31 грудня.

Документ відновлює дію одного абзацу частини четвертої 39 статті закону "Про прокуратуру". Про це повідомили у виданні "Голос України".

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Що означає цей закон

Раніше дія цієї норми була тимчасово зупинена. Цей закон відновлює положення, згідно з яким керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури призначають на посаду строком на 5 років.

Нагадаємо! Верховна Рада схвалила цей закон на початку грудня. За нього проголосували 289 парламентаріїв.

Процедуру призначення нового керівника не могли розпочати через необхідність змінити законодавство.

Зазначимо, що на початку жовтня Президент України Володимир Зеленський розраховував на те, що новий антикорупційного прокурора оберуть в найближчі місяці.

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