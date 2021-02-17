Вмикав мультики і давав ласощі: керівника дитбудинку на Одещині судитимуть за педофілію

Джерело:Одеська обласна прокуратура
На Одещині керівника спеціалізованого дитбудинку судитимуть за розбещення малечі. Якщо вину чоловіка доведуть, йому загрожує до 10 років позбавлення волі.
Обвинувальний акт до прокуратури скерували прокурори Ізмаїльської місцевої прокуратури. Підозрюваному інкримінують сексуальне насилля та розбещення малолітніх дітей.
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Керівник дитбудинку, використовуючи довіру, свій авторитет та вплив на малечу, їхнє залежне становище та неспроможність чинити опір, неодноразово вчиняв щодо дітей сексуальне насилля та розпусні дії,
– мовиться у повідомленні.