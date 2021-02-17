На Одещині керівника спеціалізованого дитбудинку судитимуть за розбещення малечі. Якщо вину чоловіка доведуть, йому загрожує до 10 років позбавлення волі.

Обвинувальний акт до прокуратури скерували прокурори Ізмаїльської місцевої прокуратури. Підозрюваному інкримінують сексуальне насилля та розбещення малолітніх дітей. Актуально Поліцейські Києва затримали ґвалтівників школяра та 18-річного хлопця Керівник дитбудинку, використовуючи довіру, свій авторитет та вплив на малечу, їхнє залежне становище та неспроможність чинити опір, неодноразово вчиняв щодо дітей сексуальне насилля та розпусні дії,

– мовиться у повідомленні. Деталі Директор дитбудинку, ймовірно, знущався з вихованців від червня 2018 до серпня 2020 року.

Розбещення дітей відбувалося як вдень, так і вночі.

Жертвами насилля підозрюваний обрав 3 вихованців. Він приводив їх до свого кабінету у дитбудинку. Очевидцям пояснював, що нібито хоче провести з дітьми час. Зокрема, пригостити їх ласощами, подивитися мультики або пограти в ігри.

Керівник користувався залежністю малечі. Він тиснув на дітей власним авторитетом та їхньою неспроможністю чинити опір дорослому чоловікові.