Виконувач обов'язків керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Максим Грищук запевнив, що намагається побудувати конструктивний діалог з НАБУ та Офісом генпрокурора. Щодо Олега Татарова – то з ним Грищук не спілкується.

Діалог потрібен заради результату, – Грищук

Грищук намагається безпосередньо комунікувати з керівницею Офісу генпрокурора. Про це тимчасовий очільник САП повідомив в інтерв'ю "Бабелю".

Актуально Справа Татарова: проти очільника САП Грищука відкрили провадження – він заявив про тиск

Намагаюся вибудувати конструктивний діалог, бо нам потрібен результат. Зараз генпрокурор у відпустці, виконувач обов'язків генпрокурора – Говда, з ним спілкуюся,

– уточнив Грищук.

З Татаровим Грищук не спілкувався

Щодо заступника голови Офіс Президента Олега Татарова, то з ним, наголошує Грищук, у нього контактів немає. Та й президента Зеленського очільник САП бачив лише здалеку.

Президента бачив наживо кілька разів на загальних виступах. Восени його указом мене включили в Раду антикорупційної політики. Там Ситник, Новіков, Баканов, Аваков. З ними всіма у мене робоче листування. До речі, Татаров теж там, але листування з ним у нас немає,

– повідомив Грищук.

Більше новин про справу Олега Татарова можна прочитати тут.

Грищук розповів про свої обов'язки на посаді

За словами виконувача обов'язків керівника САП, він не може призначати або змінювати прокурорів та підписувати певні процесуальні документи. Це виключно компетенція Ірини Венедіктової.



До обов'язків Грищука входить контроль роботи Антикорупційної прокуратури, комунікація з НАБУ та Офісом генпрокурора.

Додалися адміністративні функції, наприклад, розписувати пошту, накладати резолюції, відповідати керівникам установ,

– розповів Грищук.

У САП не проти розширити повноваження, зокрема, щодо змін груп прокурорів. Такий законопроєкт навіть подали до парламенту, проте наразі реакції немає.

Важливо! Виконувач обов'язків керівника САП Грищук, згідно з наказом Венедіктової, більше не є виконувачем обов'язків заступника генпрокурора. Отож його повноваження виконує сама очільниця ОГП. Грищук звернувся з роз'ясненнями щодо зміни посади, проте відповіді не отримав.

Читайте також Не включили жодного прокурора САП, – Грищук про справу Татарова

Грищук постійно відчуває тиск

Щодо тиску, то його Грищук відчуває постійно, відколи працює у САП. Він також повідомив, що проти нього порушили кримінальну справу за притягнення до відповідальності завідомо невинуватої особи. Це сталось після вручення підозри Олегу Татарову.

Коротко про вакантну посаду керівника САП