Нещодавно самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив про затримання групи терористів. І вони начебто через територію України везли тонни зброї. На таку неоднозначну заяву політика відреагували у Держприкордонслужбі.

Реакція Держприкордонслужби на скандальні слова Лукашенка

Речник відомства Андрій Демченко назвав такий закид у бік України "казками". Більше того, подібні заяви Лукашенка ніколи раніше не підтверджувалися. А робить він їх, аби відвернути увагу від ситуації всередині своєї держави. Про це Демченко заявив у ефірі одного з українських телеканалів, повідомляє 24 канал.

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Він, зокрема, пригадав щонайменше три заяви в подібному ключі. І усіх їх зробив саме Лукашенко. Але в жодному випадку не було отримано підтвердження таким словам.

"Натомість ми спостерігаємо зменшення виявлення зброї на кордоні з Білоруссю як у 2019 році, так і у 2020-му. За 11 місяців поточного року лише 48 одиниць зброї було виявлено на кордоні з Білоруссю. Водночас, якщо її кваліфікувати, то це більше травматична зброя, мисливська. Щоправда, 10 одиниць везли з території Білорусі", – констатував Демченко.

Він додав, що українські прикордонники мають достатньо сил, аби контролювати кордон з Білоруссю в умовах політичної кризи в сусідній державі.

Якщо є порушення з боку України, а білоруські прикордонники затримали, то вони мають інформувати про те, що сталося порушення, й наголосити Україні, що треба пильніше охороняти кордон. Ми не спостерігаємо таких заяв, які б підтверджували затримання по той бік кордону,

– зауважив речник Держприкордонслужби.

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