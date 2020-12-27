Казки, що ніколи не підтверджувалися, – прикордонники дали оцінку гучним словам Лукашенка
Нещодавно самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив про затримання групи терористів. І вони начебто через територію України везли тонни зброї. На таку неоднозначну заяву політика відреагували у Держприкордонслужбі.
Реакція Держприкордонслужби на скандальні слова Лукашенка
Речник відомства Андрій Демченко назвав такий закид у бік України "казками". Більше того, подібні заяви Лукашенка ніколи раніше не підтверджувалися. А робить він їх, аби відвернути увагу від ситуації всередині своєї держави. Про це Демченко заявив у ефірі одного з українських телеканалів, повідомляє 24 канал.
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Він, зокрема, пригадав щонайменше три заяви в подібному ключі. І усіх їх зробив саме Лукашенко. Але в жодному випадку не було отримано підтвердження таким словам.
"Натомість ми спостерігаємо зменшення виявлення зброї на кордоні з Білоруссю як у 2019 році, так і у 2020-му. За 11 місяців поточного року лише 48 одиниць зброї було виявлено на кордоні з Білоруссю. Водночас, якщо її кваліфікувати, то це більше травматична зброя, мисливська. Щоправда, 10 одиниць везли з території Білорусі", – констатував Демченко.
Він додав, що українські прикордонники мають достатньо сил, аби контролювати кордон з Білоруссю в умовах політичної кризи в сусідній державі.
Якщо є порушення з боку України, а білоруські прикордонники затримали, то вони мають інформувати про те, що сталося порушення, й наголосити Україні, що треба пильніше охороняти кордон. Ми не спостерігаємо таких заяв, які б підтверджували затримання по той бік кордону,
– зауважив речник Держприкордонслужби.
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Що зараз відбувається в Білорусі
- Масові протести в країні розпочалися 9 серпня 2020 року після оголошення результатів президентських виборів, на яких нібито перемогу здобув Олександр Лукашенко.
- Білоруси і світова спільнота не визнають результатів виборів та вважають їх сфальсифікованими.
- Попри жорстоку поведінку з боку силовиків та масові затримання, білоруси знову і знову виходять на вулиці. Найбільші акції проходять вихідними.
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