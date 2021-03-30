Катування українських військових у "в'язницях" Донбасу: двом бойовикам оголосили підозру
Двом проросійським бойовикам повідомили про підозру через жорстоке поводження з українськими військовими у в'язницях Донеччини. Там утримували близько 150 наших захисників.
Джерело:Офіс генпрокурора
За інформацією слідства, підозрювані утримували українських військових, били та ламали їм ребра.
До речі Журналісти встановили основних військових злочинців з в'язниці бойовиків "Ізоляція"
Що робили бойовики
- Один з підозрюваних у 2014 – 2015 роках був охоронцем у "в’язниці", яку окупанти облаштували в Донецькій області на базі регіонального Управління СБУ. Цей охоронець, за версією слідства, вчиняв жорстоке поводження з українськими військовослужбовцями. Він регулярно бив полонених, спричиняючи тілесні ушкодження, зокрема у вигляді переломів ребер. Такими катуваннями бойовик хотів отримати про начебто вчинення злочинів "ув’язненими"
- Інший підозрюваний організував у "в’язниці", облаштованій на базі Ізолятора тимчасового тримання Сніжнянського міськвідділу в Донецькій області, незаконне утримання військовослужбовців Нацгвардії та ЗСУ. Полонених утримували в неналежних санітарно-гігієнічних умовах. У приміщеннях не було достатньої кількості спальних місць та харчування.
Скільки українських військових утримували у "в'язницях"
У місцях, де "працювали" підозрювані, утримували понад 150 українських полонених. Загалом на окупованому Донбасі є 160 місць незаконного утримання. Протягом 2014 – 2019 років там перебували близько наших 1900 військовослужбовців.
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