"Чорні" тюрми – це наркотики, рекет та погрози, – Малюська про проблему катувань у СІЗО

Міністр юстиції Денис Малюська заявив, що ситуація з катуваннями у в'язницях упродовж останніх десятків років стала набагато кращою. Проблема існує, але вона подекуди перебільшується.

Що таке "червоні" та "чорні" колонії

В Україні колонії умовно можна поділити на "червоні" та "чорні". "Чорні" повністю контролюються криміналітетом, "червоні" – адміністрацією установи. Про це міністр розповів в інтерв'ю програми "Перехресний допит".

Повне інтерв'ю читайте тут Чи справді Зеленський вимагав звільнити Ситника: відверте інтерв'ю міністра юстиції Малюська

"У тортурах завжди звинувачують "червоні" тюрми. Але треба розуміти, що "чорна" тюрма – це генератор великих корупційних злочинних коштів. Там є все що завгодно – наркотики, погрози, рекет і все інше. Відповідно ті, хто контролює "чорні" тюрми, хочуть перетворити "червоні" у "чорні", тому використовують будь-який промах чи недолік "червоної", щоб доказати, що вона неефективна та неправильна", – пояснив Малюська.

За останні 2 роки жодними кримінальними провадженнями, жодними перевірками ані потерпілих, ані винуватців не знаходили. Або вони гарно ховаються, або їх залякують,

– зазначив міністр юстиції.

Як планують боротись з катуваннями в СІЗО

Попри це, за його словами, вони борються з насильством. Міністерство має на меті запровадити відеокамери, які б фіксували поведінку кожного співробітника. Малюська хоче запровадити таку систему в'язниць, яка є у Північній Європу. Однак нам є куди рости.

Дивіться повне інтерв'ю Дениса Малюськи на 24 каналі: