Через катування в райвідділку на Черкащині провели кадрові чистки

Після скандалу з імовірним катуванням у Городищенському райвідділку на Черкащині провели масові кадрові читки. Двох підозрюваних звільнили з поліції, а ще 4 – відсторонили від виконання обов'язків.

Речниця обласної поліції Зоя Вовк розповіла, що двох працівників поліції підозрюють у безпосередній причетності до катування в райвідділку.

До слова Зламали залізний стілець і били пляшкою по голові: копів із Черкащини підозрюють у катуванні

Їм вручили підозри у вчиненні кримінального правопорушення за статтею про катування. Нині вони вже звільнені з посади, а ДБР проводить перевірку й досудове розслідування,

– розповіла речниця поліції Черкащини.

Спогади потерпілого

Сам потерпілий Віталій Вердник розповів, що в районному відділку його били всім, що було під рукою. У такий спосіб намагалися вибити зізнання в злочині.

"Була крадіжка, в якій я участі не брав. Вони хотіли дізнатися, хто там був. Я ж розповів, що не був там і нічого не знаю", – пригадав Віталій Вердник.

За словами потерпілого, йому дісталося пляшкою, стільцями й шлангом від вогнегасника. Аби той не втікав, чоловіка прикували кайданками.

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