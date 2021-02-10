Через катування в райвідділку на Черкащині провели кадрові чистки
Після скандалу з імовірним катуванням у Городищенському райвідділку на Черкащині провели масові кадрові читки. Двох підозрюваних звільнили з поліції, а ще 4 – відсторонили від виконання обов'язків.
Джерело:Суспільне
Речниця обласної поліції Зоя Вовк розповіла, що двох працівників поліції підозрюють у безпосередній причетності до катування в райвідділку.
До слова Зламали залізний стілець і били пляшкою по голові: копів із Черкащини підозрюють у катуванні
Їм вручили підозри у вчиненні кримінального правопорушення за статтею про катування. Нині вони вже звільнені з посади, а ДБР проводить перевірку й досудове розслідування,
– розповіла речниця поліції Черкащини.
Спогади потерпілого
Сам потерпілий Віталій Вердник розповів, що в районному відділку його били всім, що було під рукою. У такий спосіб намагалися вибити зізнання в злочині.
"Була крадіжка, в якій я участі не брав. Вони хотіли дізнатися, хто там був. Я ж розповів, що не був там і нічого не знаю", – пригадав Віталій Вердник.
За словами потерпілого, йому дісталося пляшкою, стільцями й шлангом від вогнегасника. Аби той не втікав, чоловіка прикували кайданками.
Більше про катування в Городищі:
- Чоловік 6 лютого зі значними травмами потрапив до лікарні. Він звернувся до поліції та повідомив, що піддався катуванням їхніх "колег".
- За справу одразу взялися керівництво Нацполіції та Державне бюро розслідувань. Самих підозрюваних спершу відсторонили від посади.
- Вже 7 лютого їм повідомили про підозри за статтею про катування. Тепер уже колишнім правоохоронцям загрожує до 10 років за ґратами.
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