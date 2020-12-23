Рідні Геннадія Кернеса разом з адвокатами наполягатимуть у суді в реабілітації покійного в справі за 2014 рік. Мовиться про справу щодо викрадення й катування двох євромайданівців.

Рідні заперечують щодо закриття цієї справи, адже такий розвиток не реабілітує Геннадія Кернеса. Про це заявив адвокат померлого Олександр Гунченко, повідомляє Укрінформ.

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Родина й адвокати Кернеса заперечують проти закриття справи у зв'язку зі смертю Кернеса. Бо це не є такою підставою, що реабілітує для висновків,

– заявив адвокат.

Він переконаний, що слід домагатися повного виправдання й реабілітації. Олександр Гунченко навіть порівняв це зі справами про виправдання репресованих.

Коротко про справу Кернеса: