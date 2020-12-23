Катування майданівців: Кернеса хочуть посмертно реабілітувати в справі 2014 року
Рідні Геннадія Кернеса разом з адвокатами наполягатимуть у суді в реабілітації покійного в справі за 2014 рік. Мовиться про справу щодо викрадення й катування двох євромайданівців.
Рідні заперечують щодо закриття цієї справи, адже такий розвиток не реабілітує Геннадія Кернеса. Про це заявив адвокат померлого Олександр Гунченко, повідомляє Укрінформ.
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Родина й адвокати Кернеса заперечують проти закриття справи у зв'язку зі смертю Кернеса. Бо це не є такою підставою, що реабілітує для висновків,
– заявив адвокат.
Він переконаний, що слід домагатися повного виправдання й реабілітації. Олександр Гунченко навіть порівняв це зі справами про виправдання репресованих.
Коротко про справу Кернеса:
- Вона стосується викрадення й побиття двох активістів Євромайдану в Харкові в січні 2014 року. Тоді депутат облради Іван Варченко заявляв, буцімто їх викрали за те, що вони знімали автомобільні номери "друзів Кернеса".
- У серпні 2018 року Київський районний суд Полтави ухвалив рішення про закриття тієї частини справи, що стосувалася Геннадія Кернеса, та згодом апеляційний суд його поновив. На останнє засідання Кернес не з'явився, бо лікувався в Німеччині.
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