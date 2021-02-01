Джерело: Нацполіція

Уродженець Бахмута у 2016 році приєднався до бойовиків.

До теми Донецька "Ізоляція": в мережі оприлюднили моторошні фото катівні бойовиків

Згодом його призначили охоронцем у катівні, що розташована на території колишнього заводу ізоляційних матеріалів.

Що робив бойовик

Встановили, що 42-річний тюремник незаконно ув'язнював людей з проукраїнською позицією. Бойовики тримали бранців у нелюдських умовах, їх годинами катували електричним струмом. Окупанти били та принижували полонених. Крім того, фігурант використовував полонених для примусових робіт.

До слова, у в’язницю потрапляли як цивільні жителі, так і українські військовослужбовці. Серед потерпілих були чоловіки, жінки, а також літні люди.

Відтак правоохоронці відкрили 4 кримінальних провадження.

Зверніть увагу! Бойовики створили в'язницю на базі заводу після окупації Донбасу. Кількість вбитих та закатованих людей у цих стінах наразі невідома.

До речі Б'ють з особливою жорстокістю: чому бойовики на Донбасі кидають у в'язниці своїх