Кату донецької "Ізоляції" оголосили підозру: деталі
Бойовику, який викрадав та катував в донецькій "Ізоляції" людей, оголосили підозру. Надалі чоловіка заочно судитимуть.
Джерело: Нацполіція
Уродженець Бахмута у 2016 році приєднався до бойовиків.
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Згодом його призначили охоронцем у катівні, що розташована на території колишнього заводу ізоляційних матеріалів.
Що робив бойовик
Встановили, що 42-річний тюремник незаконно ув'язнював людей з проукраїнською позицією. Бойовики тримали бранців у нелюдських умовах, їх годинами катували електричним струмом. Окупанти били та принижували полонених. Крім того, фігурант використовував полонених для примусових робіт.
До слова, у в’язницю потрапляли як цивільні жителі, так і українські військовослужбовці. Серед потерпілих були чоловіки, жінки, а також літні люди.
Відтак правоохоронці відкрили 4 кримінальних провадження.
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