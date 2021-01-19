П'ятеро українських моряків, яких врятували після затоплення суховантажу "Арвін", 18 січня прибули до Посольства України в Анкарі. Вже найближчим часом українці зі столиці Туреччини відправляться в Україну.

Після завершення необхідних консульських процедур, вони зможуть виїхати на Батьківщину. Про це у фейсбуці повідомив посол України в Туреччині Андрій Сибіга.

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"Слухаючи вчергове їхню розповідь про аварію судна, ще раз переконуюсь, що в "сорочці народились" і вдруге можуть відзначати свій день народження", – зауважив дипломат.

За його словами, ця трагедія з численними загиблими вагомий привід чи підстава для відповідних органів, щоб відбувся посилений нагляд за дотриманням правил безпеки судноплавства.

Також дипломат пригадав, що це не вже не перша катастрофа. У 2019 році подібна аварія трапилася поблизу Самсуна.

Як інформує Укрінформ, українські моряки під час візиту до посольства України в Анкарі поспілкувалися журналістами, подякували рятувальникам, лікарям та українським дипломатам за порятунок, допомогу й підтримку.

Водночас посол Андрій Сибіга також висловив вдячність українській владі, турецькій стороні за те, що врятували українських моряків, ризикуючи своїм життям.

Вражений героїзмом військових берегової охорони. Попри надскладні погодні умови, коли висота хвиль сягала 6 метрів, рятувальники з берегової охорони, ризикуючи власним життям, врятували 6 моряків,

– відзначив він.

Андрій Сибіга сподівається, що вже 20 січня врятовані моряки будуть в Україні.



Врятовані українські моряки в посольстві України в Туреччині / Фото Укрінформ

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