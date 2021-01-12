Тунель під Монбланом – один з найдовших автомобільних гірських тунелів. Його протяжність сягає понад 11,5 кілометрів. Автомобілістам, які ним пересуваються, прописано низку обов'язкових для дотримання правил безпеки. Проте навіть ретельні перевірки та строгі обмеження не змогли відвернути жахливу пожежу.

Хто та коли побудував тунель

Після Другої світової між двома країнами, які фактично нещодавно воювали по різні сторони барикад, було побудовано один з найбільших європейських автомобільних тунелів. Про це – у програмі "Одна історія" на 24 каналі.

Читайте також Загинуло понад сто пасажирів японського експрес-поїзда: деталі катастрофи в Амагасакі

Таким своєрідним символом дружби став франко-італійський тунель, який пролягає під найвищим шпилем Західної Європи – альпійською вершиною Монблан. Ідея його створення належала італійській стороні.

Вона почала планувати будівництво вже через рік після завершення військового конфлікту. Роботи розпочали наприкінці 1950-х років XX століття і врешті, у 1965 році, за участі президентів обох держав відбулося урочисте відкриття тунелю.



Так виглядав тунель під Монбланом у 1965 році / Фото AFP

Таке автомобільне сполучення виявилося дуже прибутковим для економіки країн, адже проїзд тунелем є платним. Проте наприкінці XX століття саме це інженерне диво стало смертельною пасткою для кількох десятків людей.

Як спалахнула пожежа

24 березня 1999 року в тунель з боку Франції заїхала вантажівка, яка перевозила борошно та маргарин. Бельгієць Жильбер Деграйв, який кермував вантажним транспортом понад 25 років, навіть не здогадувався, якою катастрофою стане для нього цей переїзд.

Зверніть увагу Сотні пасажирів опинилися в болоті з алігаторами: моторошна історія авіакатастрофи DC-9

Перед в'їздом у тунель транспорт пройшов обов'язковий технічний огляд місцевою службою. Її працівники не виявили нічого підозрілого, тож без перешкод пропустили вантажівку.

Довідка. Проїхавши трохи більше ніж половину довжини тунелю, водій помітив білий дим, який виходив із двигуна авто. Деграйв негайно з'їхав на найближчу аварійну зупинку, де побачив, що двигун вантажівки вже палає.

Водій спробував загасити полум'я за допомогою автомобільного вогнегасника, проте всі старання були марними. За лічені секунди вогонь охопив кабіну та кузов авто.

Двигун вибухнув. Через пів хвилини вся машина горіла. Я побіг, рятуючи своє життя, а за мною відкрилися ворота пекла. Через кілька хвилин тунель перетворився на величезну піч,

– так Деграйв, якому вдалося вижити, згодом розповідав про катастрофу.

Через деякий час загорілася термоізоляційна піна з холодильника вантажівки, з неї виділявся їдкий чорний дим. Допоміжним паливом став маргарин, який транспортували в цьому холодильнику. Він розлився по проїжджій частині та підпалив сусідні авто.

Смертельна пастка

Більшість водіїв, які встигли в'їхати у тунель з боку Франції, опинилися у смертельній пастці. У них не було можливості розвернутися, а палаюча вантажівка заблокувала проїзд у сторону Італії.

Окрім того, південний вітер відганяв весь дим у бік Франції, що значно ускладнювало видимість на дорозі. Французи перекрили в'їзд у тунель вже через 2 хвилини після зупинки вантажівки і ввімкнення пожежної сигналізації.



Комп'ютерне моделювання пожежі під Монбланом / Скриншот з відео

До місця загоряння відразу ж направили пожежну команду. Проте отруйний дим не давав рятувальникам жодного шансу дістатися до епіцентру подій. Дим безжально вбивав усіх, хто потрапив у цю пастку.

Допомогти намагалися й італійські технічні служби. Коли вони побачили нажаханих людей, які вибігали з тунелю і отримали інформацію про масштаб задимлення, вирішили посилити всередині вентиляцію, аби люди мали чим дихати.

Проте такі дії тільки погіршили ситуацію. Кисень допоміг лише збільшити масштаби пожежі, в результаті чого тунель палав впродовж 53 годин.

Що відомо про жертв

Героєм цієї трагедії став італійський патрульний Пєрлучіо Тінацці, який на своєму мотоциклі встиг вивезти з епіцентру катастрофи 10 людей. Більшість з них вже втратили свідомість і їх таки не вдалося врятувати.



Наслідки пожежі під Монбланом / Фото Tunneltalk



Катастрофа забрала багато життів / ФотоTunneltalk

На жаль, Тінацці також був приречений. Після останнього виїзду він так і не повернувся. Згодом рятувальники виявили в тунелі рештки його розплавленого мотоцикла.

Загалом під час пожежі загинуло 39 людей. Вже згаданий патрульний, один із пожежників та 37 водіїв. Більшість з них задихнулися від диму під час марних спроб вибігти з палаючої печі, на яку перетворився тунель.

Наслідки катастрофи

1 200 метрів тунелю були знищені вщент. Згоріли 2 пожежні авто, 23 вантажівки, 10 легковиків і мотоцикл патрульного. Проїзд під Монбланом закрили на 3 роки. На ремонт і відновлення сполучення витратили 400 мільйонів євро.

Як тунель під Монбланом виглядає після ремонту / Фото Onliner



Під час розслідування та подальшого судового процесу було визнано винними 13 осіб. Переважно – працівників, які обслуговували тунель по обидва боки. Всі вони відбулися штрафами. Піврічний термін ув'язнення отримав лише директор французької служби безпеки об'єкта.

Під час реконструкції тунель під Монбланом обладнали додатковими екстреними виходами і побудували пішохідний тунель із окремою системою вентиляції. А в центрі автомобільного сполучення розташували аварійна станція, де у повній готовності стоять пожежні авто.

Цікаво Провал проєкту "Біосфера-2": чому штучна екосистема виявилася непридатною для життя

Окрім того, весь тунель оснастили камерами відеоспостереження та додатковими тепловими датчиками. Тунель знову відкрили у 2002 році. Тепер він значно безпечніший і повторення трагедії малоймовірне.