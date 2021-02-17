У Верховній Раді 16 лютого обговорювали розслідування катастрофи малайзійського літака рейсу MH17 у 2014 році. 300 народних депутатів проголосували за продовження угоди з Нідерландами.

Тепер Міжнародна місія захисту розслідування матиме повноваження працювати до 1 серпня 2021 року. Зверніть увагу Україна не винна у катастрофі MH17: Нідерланди оприлюднили деталі Розслідування трагедії з MH17: триває судовий процес 16 лютого Верховна Рада України підтримала продовження угоди з Нідерландами щодо співпраці у захисті розслідування (300 депутатів проголосували за). Судовий процес почався 9 березня 2020 року в Амстердамі. Результати кримінального розслідування представила міжнародна Спільна слідча група (JIT). Перший суд стосується 4 обвинувачених у причетності до збиття літака рейсу MH17 (росіян Гіркіна, Дубинського та Пулатова, і українця Харченка). 1 лютого відбулося крайнє станом на початок 2021 року засідання. Вироку у справі, зауважимо, не варто очікувати раніше, ніж через кілька років. Літак авіакомпанії Malaysia Airlines рейсу MH17 летів 17 липня 2014 року із нідерландського Амстердаму в Куала-Лумпур. Його збили зенітно-ракетним комплексом "Бук", який належить росіянам. Тоді загинули 298 людей.

Катастрофа MH17: що слід пам'ятати / Інфографіка 24 каналу До теми Успіх України у справі MH17: як відреагували в Росії