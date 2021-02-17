Катастрофа MH17: Рада продовжила угоду з Нідерландами про співпрацю у розслідуванні
У Верховній Раді 16 лютого обговорювали розслідування катастрофи малайзійського літака рейсу MH17 у 2014 році. 300 народних депутатів проголосували за продовження угоди з Нідерландами.
Джерело:"Радіо Свобода"
Тепер Міжнародна місія захисту розслідування матиме повноваження працювати до 1 серпня 2021 року.
Зверніть увагу Україна не винна у катастрофі MH17: Нідерланди оприлюднили деталі
Розслідування трагедії з MH17: триває судовий процес
- 16 лютого Верховна Рада України підтримала продовження угоди з Нідерландами щодо співпраці у захисті розслідування (300 депутатів проголосували за).
- Судовий процес почався 9 березня 2020 року в Амстердамі. Результати кримінального розслідування представила міжнародна Спільна слідча група (JIT).
- Перший суд стосується 4 обвинувачених у причетності до збиття літака рейсу MH17 (росіян Гіркіна, Дубинського та Пулатова, і українця Харченка).
- 1 лютого відбулося крайнє станом на початок 2021 року засідання. Вироку у справі, зауважимо, не варто очікувати раніше, ніж через кілька років.
Катастрофа MH17: що слід пам'ятати / Інфографіка 24 каналу
До теми Успіх України у справі MH17: як відреагували в Росії
Поділитися новиною
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter