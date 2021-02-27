Україна передала Ірану вимоги щодо технічного звіту авіакатастрофи МАУ
Україна 26 лютого передала Ірану зауваження та пропозиції до проєкту фінального технічного звіту щодо катастрофи літака МАУ. Трагедія сталася 8 січня 2020 року.
Джерело:фейсбук Євгена Єніна
У МЗС зазначили, що Україна повною мірою виконала свої зобов’язання за міжнародним правом.
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Дипломати сподіваються, що влада ісламської країни врахує всі зауваження та доопрацює текст фінального звіту технічного розслідування.
Євген Єнін додав, що, зважаючи на вимоги Додатку 13 Чиказької конвенції, ці зауваження наразі є конфіденційними.
Ми разом з партнерами координуватимемо всі подальші кроки задля досягнення справедливості,
– підсумував заступник глави МЗС України.
Авіакатастрофа МАУ в Ірані: коротко
- Літак української авіакомпанії МАУ збили 8 січня в Ірані.
- На борту перебували 176 людей: 167 пасажирів та 9 членів екіпажу. Усі вони загинули.
- У МЗС повідомили, що іранська сторона готова взяти на себе відповідальність за збиття літака МАУ. Також Тегеран пообіцяв виплати компенсації сім'ям загиблих.
- У грудні 2020 Іран передав Україні остаточний звіт щодо авіакатастрофи. У ньому вказано, що пасажирський літак був уражений зенітною ракетою через людську помилку.
- 5 січня 2021 року Іран передав Україні технічний звіт про завершення розслідування.
Головне про авіакатастрофу МАУ в Ірані / Інфографіка 24 каналу
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