Україна 26 лютого передала Ірану зауваження та пропозиції до проєкту фінального технічного звіту щодо катастрофи літака МАУ. Трагедія сталася 8 січня 2020 року.

У МЗС зазначили, що Україна повною мірою виконала свої зобов’язання за міжнародним правом.

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Дипломати сподіваються, що влада ісламської країни врахує всі зауваження та доопрацює текст фінального звіту технічного розслідування.

Євген Єнін додав, що, зважаючи на вимоги Додатку 13 Чиказької конвенції, ці зауваження наразі є конфіденційними.

Ми разом з партнерами координуватимемо всі подальші кроки задля досягнення справедливості,

– підсумував заступник глави МЗС України.

Зверніть увагу! Літак компанії "Міжнародні авіалінії України" рейсу Київ – Тегеран 8 січня 2020 року збили іранські військові. Усі, хто перебували на борту, – загинули.

Авіакатастрофа МАУ в Ірані: коротко



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