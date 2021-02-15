Катастрофа літака Ан-26 біля Чугуєва: термін слідства у справі продовжили

Термін досудового слідства щодо справи про катастрофу літака Ан-26 біля Чугуєва, що на Харківщині, продовжили. Усе через те, що деякі експертизи наразі не готові.

Адвокат підозрюваних Олександр Фролов розповів, що мовиться про фоноскопічну експертизу. За його словами, також ще немає експертизи щодо пального.

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Фролов зазначив, що Печерський суд Києва 9 лютого 2021 року продовжив запобіжні заходи підозрюваним у справі. Через це колишній керівник військової частини В'ячеслав Глазунов і керівник польотів Олександр Жук перебуватимуть під вартою до 18 березня.

Керівник польотів перебуває у Києві на гауптвахті, оскільки є чинним військовослужбовцем, а командир частини, який вже є пенсіонером – в слідчому ізоляторі,

– повідомив Фролов.

Адвокат підозрюваних у справі також розповів, що знову подаватиме апеляцію на рішення суду про запобіжні заходи.

До теми Катастрофа Ан-26: Дроздов відреагував на вручену йому підозру

На Харківщині поблизу Чугуєва 25 вересня 2020 року сталася масштабна авіакатастрофа – військовий літак АН-26 впав та загорівся.

На його борту перебували 27 осіб: 7 членів екіпажу та 20 курсантів. На жаль, загинули 26 людей.

За даними урядової комісії з розслідування причин катастрофи, причиною аварії була недостатня підготовка екіпажу та системні порушення у виконанні польотів.



Авіакатастрофа біля Чугуєва 25 вересня / Інфографіка 24 каналу