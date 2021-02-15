Катастрофа літака Ан-26 біля Чугуєва: термін слідства у справі продовжили
Термін досудового слідства щодо справи про катастрофу літака Ан-26 біля Чугуєва, що на Харківщині, продовжили. Усе через те, що деякі експертизи наразі не готові.
Джерело:Укрінформ
Адвокат підозрюваних Олександр Фролов розповів, що мовиться про фоноскопічну експертизу. За його словами, також ще немає експертизи щодо пального.
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Фролов зазначив, що Печерський суд Києва 9 лютого 2021 року продовжив запобіжні заходи підозрюваним у справі. Через це колишній керівник військової частини В'ячеслав Глазунов і керівник польотів Олександр Жук перебуватимуть під вартою до 18 березня.
Керівник польотів перебуває у Києві на гауптвахті, оскільки є чинним військовослужбовцем, а командир частини, який вже є пенсіонером – в слідчому ізоляторі,
– повідомив Фролов.
Адвокат підозрюваних у справі також розповів, що знову подаватиме апеляцію на рішення суду про запобіжні заходи.
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Катастрофа літака Ан-26 біля Чугуєва: коротко
- На Харківщині поблизу Чугуєва 25 вересня 2020 року сталася масштабна авіакатастрофа – військовий літак АН-26 впав та загорівся.
- На його борту перебували 27 осіб: 7 членів екіпажу та 20 курсантів. На жаль, загинули 26 людей.
- За даними урядової комісії з розслідування причин катастрофи, причиною аварії була недостатня підготовка екіпажу та системні порушення у виконанні польотів.
Авіакатастрофа біля Чугуєва 25 вересня / Інфографіка 24 каналу
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