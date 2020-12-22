Печерський суд Києва взяв під варту Олександра Жука – керівника польотів військової частини в Чугуєві. Він проходить у справі про авіакатастрофу літака Ан-26, в якій загинули 7 офіцерів і 19 курсантів.

За даними слідства, Олександр Жук дозволив польоти з порушенням планової таблиці польотів. Про це повідомляє "Громадське".

До слова Командира військової частини у Чугуєві арештували через авіакатастрофу Ан-26

На думку слідства, це й призвело до того, що екіпаж дізнався про відмову лівого двигуна вже під час польоту й не зміг у повітрі владнати цю проблему.

Планова таблиця передбачала, що літак здійснив виліт, зробив коло за плановою задачею, здійснив посадку, його оглянули техніки, екіпаж змінився, виїхав знову на злітну смугу й розпочався другий політ.

Перед кожним польотом технічний огляд здатен виявити несправності й усунути їх. У нашому ж випадку було надано дозвіл на здійснення так званого конвеєрного польоту, тобто без фізичної посадки й зупинки літака на землі,

– заявили прокурори.

Ще одне порушення – те, що на борт літака допустили одразу 20 курсантів. Натомість парашути й кисневі маски були розраховані лише на 10 людей.

Сам Олександр Жук запевнив, що з його боку не було порушень, а конвеєрні польоти не були заборонені. Також він розповів, що допуск на борт Богдана Кишені, в якого не було практики нічних польотів, дозволив не він, а командир ескадрильї.



Авіакатастрофа літака Ан-26 під Чугуєвом / Інфографіка 24 каналу