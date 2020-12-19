Командувач Повітряних сил Збройних сил України генерал-лейтенант Сергій Дроздов прокоментував вручення йому підозри у справі про катастрофу літака Ан-26. Тоді загинули 26 людей.

Командувача Повітряних сил ЗСУ Сергія Дроздова підозрюють у халатності, яка призвела до падіння літака Ан-26 під Чугуєвом (трагедія сталася у вересні 2020). Дроздов у програмі "Свобода слова Савіка Шустера" 18 грудня відреагував на звинувачення.

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"Сьогодні (18 грудня – 24 канал) я отримав повідомлення про підозру", – констатував генерал. І додав, що зараз запитує себе: "З якою метою та для чого це все робиться, та хто і які цілі переслідує".

20 листопада 2020 року акт технічного розслідування катастрофи Ан-26 затвердили, і в ньому визначені як головні, так і ті причини, які безпосередньо були,

– сказав Дроздов.

Саме за цими висновками у ДБР (Державному бюро розслідувань) мали б визначити винуватість і ступінь вини посадовців й усіх причетних до катастрофи.

Дроздов додав, що його засмучує тиск на "бойових генералів з проукраїнською позицією". Адже з кожним таким провадженням продовжується дискредитація військових.

Адже з кожним таким провадженням продовжується дискредитація військових. Обурений генерал і тим, що спочатку його хотіли принизити сином, "а він не був мажором, як представили його деякі ЗМІ".

За словами командувача ВПС, він неодноразово пропонував модернізувати повітряну техніку. Мовляв, якби влада прислухалася, можливо, катастрофи вдалося б уникнути.

Повітряні сили – це не лише командування, а й відповідальні за льотну підготовку, підготовку екіпажів, безпеку польотів. У мене 3 заступники, 2 підлеглих командувачі. У Харківському університеті є люди, які готують рішення і програми... А всі заходи, перераховані в повідомленні про підозру, висловлюють особисто мені,

– підсумував Сергій Дроздов.



Катастрофа Ан-26: що слід пам'ятати / Інфографіка 24 каналу