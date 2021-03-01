Карта України без окупованого Криму: СБУ взялася за Рабіновича

За депутата проросійської фракції ОПЗЖ Вадима Рабіновича візьметься СБУ. Все через те, що він опублікував у своєму фейсбуці карту України без окупованого Криму.

24 канал звернувся за коментарем до Служби безпеки України. Там повідомили, що вже вивчають скандальний допис політика у соцмережі.

Читайте також Зеленський відповів Рабіновичу на закиди про "зелений фашизм"

"Аналізуємо публікацію нардепа від ОПЗЖ Вадима Рабіновича, у якій, серед іншого, додано світлину мапи України без АР Крим. За результатами будемо інформувати додатково", – наголосили у відомстві.

Скандальний допис Рабіновича

1 березня нардеп опублікував у фейсбуці карту, згідно з якою мешканці Півдня та Сходу України начебто розмовляють лише російською мовою.

Водночас, як переконує Рабінович, у центральних регіонах використовують суржик, а українською мовою спілкуються тільки на Заході.

Публікація політика обурила українців. Адже на мапі немає Криму, окупованого Росією. Також там вказані абревіатури так званих "ЛНР" і "ДНР".

Останній перепис населення, який провели у 2001 році, свідчить про інше. Згідно з ним, російську вважають рідною лише більшість населення Криму та кількох регіонів Донбасу.