Карта України без окупованого Криму: СБУ взялася за Рабіновича
За депутата проросійської фракції ОПЗЖ Вадима Рабіновича візьметься СБУ. Все через те, що він опублікував у своєму фейсбуці карту України без окупованого Криму.
Джерело:24 канал
24 канал звернувся за коментарем до Служби безпеки України. Там повідомили, що вже вивчають скандальний допис політика у соцмережі.
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"Аналізуємо публікацію нардепа від ОПЗЖ Вадима Рабіновича, у якій, серед іншого, додано світлину мапи України без АР Крим. За результатами будемо інформувати додатково", – наголосили у відомстві.
Скандальний допис Рабіновича
- 1 березня нардеп опублікував у фейсбуці карту, згідно з якою мешканці Півдня та Сходу України начебто розмовляють лише російською мовою.
- Водночас, як переконує Рабінович, у центральних регіонах використовують суржик, а українською мовою спілкуються тільки на Заході.
- Публікація політика обурила українців. Адже на мапі немає Криму, окупованого Росією. Також там вказані абревіатури так званих "ЛНР" і "ДНР".
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