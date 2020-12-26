Українські Карпати 26 грудня опинилися у полоні снігу. Рятувальники зауважили, що зимова казка може нести небезпеку для туристів. Адже через хуртовину та заметіль видимість у горах погана.

Наразі температура повітря у Карпатах у середньому складає -10 градусів. Про це повідомляє Чорногірський пошуково-рятувальний пост. Важливо Прогноз погоди на 27 грудня: в Україні буде сонячно та без сильних морозів Окрім морозу, у горах також спостерігається погана видимість. На горі Піп Іван Чорногірський хмарно і падає дрібний сніг. За інформацією рятувальників, видимість станом на 26 грудня 10:00 складала до 50 метрів.

Сніг у Карпатах / Фото Чорногірського пошуково-рятувального посту Що зробити, аби не потрапити у снігову пастку Людина має обрати відповідний до свого досвіду і фізичної підготовки маршрут, який їй під силу. Маршрут потрібно детально спрямувати. Необхідно мати спеціальний одяг та туристичне спорядження, що особливо актуально взимку. Обов'язково треба врахувати прогноз погоди до трьох діб. Якщо він несприятливий, то мандрівку вартує відкласти. Важливо зареєструватися в підрозділах ДСНС та залишити свої контактні дані й маршрут, аби в разі виникнення надзвичайної ситуації було легше надати допомогу.

Як врятуватись під час сходження снігової лавини / Інфографіка 24 каналу