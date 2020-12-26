Карпати засипало снігом: рятувальники попередили про небезпеку
Українські Карпати 26 грудня опинилися у полоні снігу. Рятувальники зауважили, що зимова казка може нести небезпеку для туристів. Адже через хуртовину та заметіль видимість у горах погана.
Наразі температура повітря у Карпатах у середньому складає -10 градусів. Про це повідомляє Чорногірський пошуково-рятувальний пост.
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Окрім морозу, у горах також спостерігається погана видимість. На горі Піп Іван Чорногірський хмарно і падає дрібний сніг.
За інформацією рятувальників, видимість станом на 26 грудня 10:00 складала до 50 метрів.
Сніг у Карпатах / Фото Чорногірського пошуково-рятувального посту
Що зробити, аби не потрапити у снігову пастку
- Людина має обрати відповідний до свого досвіду і фізичної підготовки маршрут, який їй під силу.
- Маршрут потрібно детально спрямувати.
- Необхідно мати спеціальний одяг та туристичне спорядження, що особливо актуально взимку.
- Обов'язково треба врахувати прогноз погоди до трьох діб. Якщо він несприятливий, то мандрівку вартує відкласти.
- Важливо зареєструватися в підрозділах ДСНС та залишити свої контактні дані й маршрут, аби в разі виникнення надзвичайної ситуації було легше надати допомогу.
Як врятуватись під час сходження снігової лавини / Інфографіка 24 каналу
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