У Карпатах 11 січня 2021 року зберігається загроза сходження лавин. Висота снігового покриву становить до 61 сантиметра. Найбільше снігу намело на сніголавинній станції "Плай". Температура повітря опустилася до -10,4 градуса.

На горі Піп Іван зранку 11 січня було хмарно. Температура опустилася до -9 градусів. Про це повідомили на сторінці у фейсбуці Чорногірського гірського пошуково-рятувального поста.

Читайте також Локдаун в Україні: у Буковелі величезні черги до підйомників – відео

До речі, напередодні температура повітря на карпатській вершині опускалася до -14 градусів.



Піп Іван замело снігом / Фото Чорногірського гірського пошуково-рятувального поста

Скільки снігу у Карпатах

За даними сніголавинних станцій 11 січня в Карпатах досить багато снігу:

►на станції Пожежевська висота снігового покриву становить 25 – 54 сантиметрів, сніг хуртовинний, стабільний. Температура повітря становить -9,7 градуса, вітряно.

►Плай – висота снігового покриву становить 40 – 61 сантиметра, сніг свіжий, пиловидний, добре закріплений. Стовпчик термометра опустився до -9,7 градуса. Вітер південно-східний 4 – 6 метрів за секунду, хмарно.

►Драгобрат – висота снігу сягає до 32 сантиметрів. Температура повітря опустилася до -10,4 градуса.



Карпати засипало снігом / Фото Alexander Golobin