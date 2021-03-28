Карпати посеред березня замело снігом: фото, відео

Українські Карпати наприкінці березня знову замело снігом. На Буковелі температура повітря опустилася до -2 градусів. Похолодало й у Славському, що на Львівщині.

Схоже, що попри поступове потепління, зима все ще не хоче йти з України та намагається відчайдушно затриматися тут хоча б на декілька днів.

Погода в Україні На Заході та у Києві – дощі, в інших регіонах до +15

Славське

Олександр Домбровський опублікував у фейсбуці відео, яке ілюструє ситуацію у Славському. "Ранок, Захар Беркут, отака собі весна", – написав він

Й окрім цього додав, що лижний сезон там, на жаль, доведеться закрити. Адже Львівщина напередодні потрапила у червону карантинну зону.

Сніг у Славському 28 березня: дивіться відео

Буковель

Опади не оминули й Буковель. На вебкамерах, встановлених на гірськолижному курорті, видно, зокрема, безлюдні й засніжені станції витягу.

У Буковелі знову сніжить / Скриншот з відео



Зазначимо, що напередодні обласна комісія з ТЕБ і НС продовжила обмеження на в'їзд туристів до села Поляниця, де розташований курорт "Буковель", до 10 квітня.

Чорногора

Продовжує сніжити й на Чорногорі, найвищому гірському масиві українських Карпат. Станом на 8:10 на горі Піп Іван Чорногірський – ясна погода.

"Вітер південно-західний. Температура опустилася до -5", – мовиться у дописі на сторінці Чорногірського гірського пошуково-рятувального поста.