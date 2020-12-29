Карпати охопив шторм: туристів закликають не йти в походи
На Карпати 29 грудня насунув шторм. Зокрема, негода накрила гору Піп Іван Чорногірський. Туристів просять утриматись від походів.
На горі вирує негода. Про це повідомили на сторінці Чорногірського пошуково-рятувального посту у фейсбуці.
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Так, гору Піп Іван затягнуло туманом. Видимість – до 10 метрів. Крім того, через високу вологість намерзає крига. Температура повітря становить -5 градусів. Південний вітер сягає 22 метрів за секунду.
Туристам наполегливо рекомендують не йти у високогір'я.
Негода в Україні: що відомо
- Синоптики попереджали про погіршення погоди в Україні. Зокрема, прогнозували шквальний вітер у Карпатах.
- Крім того, вітряно буде на Закарпатті, Івано-Франківщині, Буковині, Львівській та Тернопільській областях.
- Низку регіонів також накриє туман. Видимість сягатиме 200 – 500 метрів. Переважно туман обіцяють у Центрі та на Півдні.
- Однак загалом стовпчики термометрів протягом 29 грудня будуть вище нуля.
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