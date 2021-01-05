У Карпатах фотографу вдалося зняти на камеру червонокнижну рись: рідкісні фото
Карпатський фотограф Мирон Марецький зумів зафіксувати на знімках євразійську рись. Тварина перебуває у "Червоній книзі України" через невелику популяцію.
За оцінками Всесвітнього фонду дикої природи, в Україні наразі є всього 500 особин євразійської рисі. Знімки тварин у фейсбуці оприлюднив фотограф Мирон Марецький.
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Тому тварину і внесли до "Червоної книги України".
Де живе євразійська рись
- у Карпатах є приблизно 350 – 400 особин;
- на території Полісся – до 80 – 90 особин.
- за недостатньо підтвердженими даними, трапляються такі рисі й у зоні відчуження Чорнобильської АЕС.
У "Червоній книзі України" причинами зменшення чисельності виду називають
- деградацію місць існування;
- фрагментацію ареалу;
- збіднення кормової бази;
- браконьєрський відстріл.
Нагадаємо, влітку 2020 року в Чорнобильській зоні помітили червонокнижного птаха.
Червонокнижна євразійська рись у Карпатах: Фото Мирона Марецького
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