Карпатський фотограф Мирон Марецький зумів зафіксувати на знімках євразійську рись. Тварина перебуває у "Червоній книзі України" через невелику популяцію.

За оцінками Всесвітнього фонду дикої природи, в Україні наразі є всього 500 особин євразійської рисі. Знімки тварин у фейсбуці оприлюднив фотограф Мирон Марецький.

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Тому тварину і внесли до "Червоної книги України".

Де живе євразійська рись

у Карпатах є приблизно 350 – 400 особин;

на території Полісся – до 80 – 90 особин.

за недостатньо підтвердженими даними, трапляються такі рисі й у зоні відчуження Чорнобильської АЕС.

У "Червоній книзі України" причинами зменшення чисельності виду називають

деградацію місць існування;

фрагментацію ареалу;

збіднення кормової бази;

браконьєрський відстріл.

Нагадаємо, влітку 2020 року в Чорнобильській зоні помітили червонокнижного птаха.

Довідка. "Червона книга України" – офіційний державний документ, який містить перелік рідкісних, вразливих і зникаючих видів тваринного і рослинного світу у межах України, а також узагальнені відомості про сучасний стан цих видів і заходи щодо їх збереження. Наразі Міністерство довкілля та природних ресурсів готує четверте видання "Червоної книги України".

Червонокнижна євразійська рись у Карпатах: Фото Мирона Марецького