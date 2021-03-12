В Карпатах в урочищі "Сухар" 11 березня зійшла снігова лавина. Туристів попереджають про небезпеку в горах.

Урочище розташоване на території національного природного парку "Синевир".

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Зважаючи на небезпеку, туристів закликали не ризикувати.

Закликаємо туристів не ризикувати, а милуватися красою природи у безпечних місцях,

– мовиться у повідомленні.

Попередження про сходження лавин

Напередодні у Держслужбі з надзвичайних ситуацій попереджали про сніголавинну небезпеку у Карпатах. Мовилось про високогір'я Івано-Франківської області.

У регіоні прогнозували снігопади, а рівень небезпеки метеорологи оцінили як третій.

Зверніть увагу! Наразі штормове попередження оголосили майже по всій країні. В усіх областях, крім східних, вирує шквальний вітер. На Заході падає сніг, на дорогах – ожеледиця.



Що робити в горах під час сходження лавин / Інфографіка 24 каналу