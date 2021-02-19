У Карпатах замерзли водоспади: чарівні фото крижаних скульптур

Через сильні морози в Національному природному парку "Сколівські Бескиди" замерзли водоспади. Вони перетворилися на застиглі снігові каскади з крижаними сталактитами.

Чарівні фото скульптур, створених зимовою природою, оприлюднили у фейсбуці парку.

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Казкові крижані скульптури у Карпатах

Часті зміни погоди цієї зими, перепади від відлиги до сильних морозів створили сприятливі умови для утворення різних форм замерзання води. Творцями скульптур є мороз, сонце і сніг.

На території Сколівських Бескидів ви знайдете льодяникові водоспади, дивовижні бурульки, крижані витвори мистецтва,

– розповіли у парку.

А також додали, що зазвичай бурулька утворюється на скельних виступах, берегових обривах, гілках дерев. Але може формуватися й у порожнинах при пошаровому заморожуванні води, яка повільно стікає або капає.

І хоча здебільшого бурульки мають конусоподібну форму, однак швидка зміна погодних умов здатна створити дійсно дивовижні та неповторні крижані фігури.

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