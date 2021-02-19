У Карпатах замерзли водоспади: чарівні фото крижаних скульптур

Джерело:Парк "Сколівські Бескиди"
Через сильні морози в Національному природному парку "Сколівські Бескиди" замерзли водоспади. Вони перетворилися на застиглі снігові каскади з крижаними сталактитами.
Чарівні фото скульптур, створених зимовою природою, оприлюднили у фейсбуці парку.
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Часті зміни погоди цієї зими, перепади від відлиги до сильних морозів створили сприятливі умови для утворення різних форм замерзання води. Творцями скульптур є мороз, сонце і сніг.
На території Сколівських Бескидів ви знайдете льодяникові водоспади, дивовижні бурульки, крижані витвори мистецтва,
– розповіли у парку.
А також додали, що зазвичай бурулька утворюється на скельних виступах, берегових обривах, гілках дерев. Але може формуватися й у порожнинах при пошаровому заморожуванні води, яка повільно стікає або капає.
І хоча здебільшого бурульки мають конусоподібну форму, однак швидка зміна погодних умов здатна створити дійсно дивовижні та неповторні крижані фігури.
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