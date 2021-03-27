У Карпатах існує загроза сходження лавин, на Волині може затопити дорогу та подвір'я, – ДСНС

Джерело:ДСНС
У Карпатах в неділю, 28 березня, слід очікувати значну сніголавинна небезпека. Зокрема на високогір'ї Закарпатської області.
Рятувальники попереджають про 3 рівень небезпеки. Така ситуація буде наслідком снігопадів і хуртовин.
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За даними Укргідрометцентру, 28 березня у зв’язку зі снігопадами та хуртовинами на високогір’ї Закарпатської області очікується значна сніголавинна небезпека (3 рівень),
– повідомили у ДСНС.
Окрім цього, протягом 27 – 29 березня у річці Стир підійметься рівень води.
Це може призвести до затоплення комунальної дороги, господарських споруд і подвiр'їв у Маневицькому районі Волинської областi
Там рятувальники попередили про жовтий рівень небезпеки.