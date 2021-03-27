У Карпатах в неділю, 28 березня, слід очікувати значну сніголавинна небезпека. Зокрема на високогір'ї Закарпатської області.

Рятувальники попереджають про 3 рівень небезпеки. Така ситуація буде наслідком снігопадів і хуртовин.

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За даними Укргідрометцентру, 28 березня у зв’язку зі снігопадами та хуртовинами на високогір’ї Закарпатської області очікується значна сніголавинна небезпека (3 рівень),

– повідомили у ДСНС.

Зверніть увагу! Лавина – це маса снігу, яка сходить з вершини зі швидкістю від 20 метрів на секунду. Значна сніголавинна небезпека (3 рівень) – можливе сходження лавин при низьких додаткових навантаженнях на вказаних схилах.

Паводки на Волині

Окрім цього, протягом 27 – 29 березня у річці Стир підійметься рівень води.

Це може призвести до затоплення комунальної дороги, господарських споруд і подвiр'їв у Маневицькому районі Волинської областi

Там рятувальники попередили про жовтий рівень небезпеки.



Що робити під час сходження лавини / Інфографіка 24 каналу