У Карпатах – загроза сходження лавин

У Держслужбі з надзвичайних ситуацій попередили про сніголавинну небезпеку у Карпатах 11 березня. Мовиться про високогір'я Івано-Франківської області.

У регіоні прогнозують снігопади. Рівень небезпеки метеорологи оцінили як третій.

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Згідно з інформацією Укргідрометцентру, на Прикарпатті та Буковині можливі дощ та сніг.

Сніголавинна небезпека у Карпатах / Зображення Укргідрометцентру

На горі Піп Іван Чорногірський було ясно та морозяно

Джерело: фейсбук Чорногірського гірського пошуково-рятувального поста

На Чорногірському гірському пошуково-рятувальному посту, проте зауважили, станом на ранок 11 березня було ясно. На горі Піп Іван Чорногірський зафіксували температуру -13 градусів. Швидкість вітру сягала 3 – 4 метри на секунду.

Яка погода в Україні 11 березня

Загалом синоптики не потішили українців обіцянками весняного тепла. 11 березня по всій території – морозяно, проте у більшості областей таки сухо. Вночі стовпчики термометрів опустились навіть нижче позначки -10 на сході та південному сході. Вдень потепліло, температура коливається у межах -3…+3. У західних областях та Приазов'ї метеорологи попередили про штормовий вітер.