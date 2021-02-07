Небезпечні пригоди лижників у Карпатах: один заблукав, інший травмувався – фото

В Україні вирує негода, синопткии попередили про небезпеку сходження лавин у горах. Про те це зупиняє прихильників зимових видів спорту від відвідин регіону та потрапляння в халепи. Так, в Карпатах заблукав лижник з Берегового, а любитель активного відпочинку зі Львова отримав травму.

6 лютого до Служби порятунку надійшло повідомлення про те, що зник 24-річний лижник.

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Турист втратив орієнтир під час катання на лижах

Турист з Берегового заблукав під час катання на лижах. Він втратив орієнтир у районі полонини Драгобрат, що в Рахівському районі Закарпатської області.

На пошуки одразу вирушили рятувальники. З завданням вони впорались за менше, ніж три години. Лижника знайшли у лісі неподалік гірськолижного комплексу.

Невдало закінчився відпочинок у горах і для 27-річного львів'янина. Він травмував коліно під час катання на лижах у Воловецькому районі.

Рятувальники нагадують туристам про правила безпеки під час відпочинку. У ДСНС радять не переоцінювати власні сили, коли катаєтесь на лижах чи сноуборді.

У Карпатах – загроза сходження лавин / Фото ДСНС

Лижник пошкодив коліно / Фото ДСНС

Туриста зі Львова у горах шукали дві доби

Зазначимо, що набагато важчою був пошук туриста зі Львова, який заблукав у горах 15 січня під час сходження на гору Піп Іван Мармароський. Чоловіка шукали майже 2 доби і знайшли вже на території Румунії. Турист обморозив кінцівки.