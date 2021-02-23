Підвернула ногу та не змогла йти: у Карпатах врятували туристку – фото

Закарпатські рятувальники надали допомогу жінці, яка травмувалася у Карпатах. Вона підвернула ногу під час проходження туристичного маршруту.

Жінка разом з групою інших туристів піднялася на гору Петрос, що у Рахівському районі. Під час спуску вона підвернула ногу та не змогла йти далі.

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Що ще відомо

Відповідне повідомлення рятувальники отримали 22 лютого о 15:50.

Жінка – мешканка міста Чорноморськ, що розташоване на Одещині.

До неї направили фахівців Рахівської гірської пошуково-рятувальної групи.



Рятувальники надали допомогу туристці / Фото ДСНС

Жінці надали необхідну допомогу

Рятувальники прибули у район полонини Головчєска, де перебувала група, о 17:15.

Туристці надали необхідну допомогу та транспортували її до притулку "Козьмещик".

Від подальшої госпіталізації травмована жінка відмовилася.

Пошуки киянина, який заблукав у горах

Зауважимо, що 13 лютого поблизу гори Гемба заблукав 40-річний чоловік. Товариша, з яким той катався на лижах, знайшли наступного дня.

Той вказав рятувальникам координати, за якими вони виявили сліди заблукалого, проте негода завадила їм встановити, куди він рухався далі.

Рятувальники не припиняють пошуків вже 11 день поспіль. Вони перевіряють місцевість щодо сходження лавин чи падіння снігових карнизів.