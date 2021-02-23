Підвернула ногу та не змогла йти: у Карпатах врятували туристку – фото

Джерело:ДСНС
Закарпатські рятувальники надали допомогу жінці, яка травмувалася у Карпатах. Вона підвернула ногу під час проходження туристичного маршруту.
Жінка разом з групою інших туристів піднялася на гору Петрос, що у Рахівському районі. Під час спуску вона підвернула ногу та не змогла йти далі.
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Рятувальники надали допомогу туристці / Фото ДСНС
Зауважимо, що 13 лютого поблизу гори Гемба заблукав 40-річний чоловік. Товариша, з яким той катався на лижах, знайшли наступного дня.
Той вказав рятувальникам координати, за якими вони виявили сліди заблукалого, проте негода завадила їм встановити, куди він рухався далі.
Рятувальники не припиняють пошуків вже 11 день поспіль. Вони перевіряють місцевість щодо сходження лавин чи падіння снігових карнизів.