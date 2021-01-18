На карпатській горі Піп Іван 18 січня через сильний снігопад та хмарність видимість дуже обмежена. Вона становить до 30 сантиметрів.

Температура повітря на вершині опустилася до -21 градуса. Вітер північно – східний, 7 метрів на секунду. Про це повідомили на сторінці у фейсбуці Чорногірського гірського пошуково-рятувального поста.

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Перемети свіжого снігу становлять понад 50 сантиметрів.



Видимість на горі Піп Іван 18 січня / Фото Чорногірського гірського пошуково-рятувального поста

Яка погода у Карпатах

►Як повідомили на сторінці у фейсбуці "Сніголавинна ситуація в Українських Карпатах", на станції "Пожежевська" температура повітря становить -15,6 градуса. Південно-західний вітер дме зі швидкістю 7 – 9 метрів на секунду, небо хмарне. Висота снігового покриву становить 44 – 92 сантиметрів, сніг хуртовинний, нестабільний.

►На станції "Плай" температура повітря опустилася до -17 градусів. Висота снігу становить 35 – 60 сантиметрів. Сам сніг свіжий, пиловидний, добре закріплений.

►На посту "Драгобрат" холодніше – -17,6 градуса. Фіксують хуртовину. Висота снігового покриву становить 61 сантиметр.