У Карпатах випало до 96 сантиметрів снігу: зберігається небезпека лавин – фото
Висота снігового покриву у Карпатах 16 січня місцями сягнула 96 сантиметрів. Синоптики попереджають про значну сніголавинну небезпеку.
Небезпека сходження лавин
Складною є ситуація у високогір'ї Івано-Франківської та східної частини Закарпатської областей. Про це свідчить інформація на сайті Укргідрометцентру.
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Там зберігається ймовірність сходження снігових лавин (3 рівень небезпечності). Крім того, у горах сильний мороз.
Загроза сходження лавин зберігається / Скриншот зі сайту Укргідрометцентру
Яка погода у Карпатах
- Вранці 16 січня на сніголавинній станції "Пожижевська" біля вершини Говерли температура повітря сягала -16 градусів. Видимість була обмежена через хмарність. Висота снігового покриву становила 58 – 96 сантиметрів.
- Поблизу станції "Плай" на полонині Боржава, що на Закарпатті, випало до 34 – 68 сантиметрів снігу. Метеорологи заявляють, що він пиловидний і добре закріплений. Температура також тримається на рівні -16 градусів.
- Трохи холодніше на Драгобраті – -18 градусів. Сніговий покрив має висоту 56 сантиметрів.
- За даними Чорногірського гірського пошуково-рятувального поста, на горі Піп Іван Чорногірський вранці теж було хмарно, видимість становила до 30 метрів. Вітер був південно-західний, розганявся до 4 – 6 метрів за секунду. Стовпчики термометрів опустилися до -20 градусів.
Ситуація на горі Піп Іван / Фото Чорногірського гірського пошуково-рятувального поста
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