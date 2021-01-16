Висота снігового покриву у Карпатах 16 січня місцями сягнула 96 сантиметрів. Синоптики попереджають про значну сніголавинну небезпеку.

Небезпека сходження лавин

Складною є ситуація у високогір'ї Івано-Франківської та східної частини Закарпатської областей. Про це свідчить інформація на сайті Укргідрометцентру.

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Там зберігається ймовірність сходження снігових лавин (3 рівень небезпечності). Крім того, у горах сильний мороз.



Загроза сходження лавин зберігається / Скриншот зі сайту Укргідрометцентру

Яка погода у Карпатах

Вранці 16 січня на сніголавинній станції "Пожижевська" біля вершини Говерли температура повітря сягала -16 градусів . Видимість була обмежена через хмарність. Висота снігового покриву становила 58 – 96 сантиметрів.

біля вершини Говерли температура повітря сягала . Видимість була обмежена через хмарність. Поблизу станції "Плай" на полонині Боржава , що на Закарпатті, випало до 34 – 68 сантиметрів снігу . Метеорологи заявляють, що він пиловидний і добре закріплений. Температура також тримається на рівні -16 градусів.

, що на Закарпатті, випало до . Метеорологи заявляють, що він пиловидний і добре закріплений. Температура також тримається на рівні Трохи холодніше на Драгобраті – -18 градусі в. Сніговий покрив має висоту 56 сантиметрів.

– в. Сніговий покрив має висоту 56 сантиметрів. За даними Чорногірського гірського пошуково-рятувального поста, на горі Піп Іван Чорногірський вранці теж було хмарно, видимість становила до 30 метрів. Вітер був південно-західний, розганявся до 4 – 6 метрів за секунду. Стовпчики термометрів опустилися до -20 градусів.



Ситуація на горі Піп Іван / Фото Чорногірського гірського пошуково-рятувального поста

Важливо! Морози та снігопади в Україні прогнозують щонайменше до 20 січня. Мандрівників просять утриматися від походів у гори.