У Карпатах випало 112 сантиметрів снігу: неймовірне фото

Станом на п'ятницю, 12 лютого, у Карпатах випало понад 100 сантиметрів снігу. Найгірша ситуація на Івано-Франківщині.
Сніговий покрив там сягає 112 сантиметрів. У Закарпатській області випало прмблизно 87 сантиметрів снігу.
Актуально Україну замело снігом: яка ситуація в областях – фото, відео
Найскладніша ситуація на горі Піп Іван Чорногорський. Видимість там обмежена до 50 метрів. Температура повітря на вершині опустилася до -19 градусів.
Засніжені Карпати: дивіться відео
Зовсім безсніжні наразі такі регіони:
- Дніпропетровська область;
- Луганська область;
- Донецька область;
- Запорізька область;
- півострів Крим.
Що відбувається в інших областях
Зверніть увагу!
- В інших областях України сніговий покрив не перевищує 50 сантиметрів.
- Найбільш засніженими залишаються Чернігівська та Сумська області.
- На Київщині висота снігового покрову коливається від 21 до 30 сантиметрів.
- Водночас жителі Херсонщини можуть відпочити від негоди. Там залишилося лише до 0,5 сантиметрів снігу.
- Окремі регіони наразі потерпають від снігу з дощем.
Рятувальники розповіли, що
станом на 10:00 сніжило
лише у Львівській, Чернігівській, Тернопільській, Рівненській, Кіровоградській, Вінницькій, Полтавській, Черкаській та Одеській областях.