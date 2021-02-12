У Карпатах випало 112 сантиметрів снігу: неймовірне фото

12 лютого 2021 , 14:03
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Джерело:

Фейсбук Українського гідрометцентру

Станом на п'ятницю, 12 лютого, у Карпатах випало понад 100 сантиметрів снігу. Найгірша ситуація на Івано-Франківщині.

Сніговий покрив там сягає 112 сантиметрів. У Закарпатській області випало прмблизно 87 сантиметрів снігу.

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Найскладніша ситуація на горі Піп Іван Чорногорський. Видимість там обмежена до 50 метрів. Температура повітря на вершині опустилася до -19 градусів.

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Зовсім безсніжні наразі такі регіони:

  • Дніпропетровська область;
  • Луганська область;
  • Донецька область;
  • Запорізька область;
  • півострів Крим.

Що відбувається в інших областях

  • В інших областях України сніговий покрив не перевищує 50 сантиметрів.
  • Найбільш засніженими залишаються Чернігівська та Сумська області.
  • На Київщині висота снігового покрову коливається від 21 до 30 сантиметрів.
  • Водночас жителі Херсонщини можуть відпочити від негоди. Там залишилося лише до 0,5 сантиметрів снігу.
  • Окремі регіони наразі потерпають від снігу з дощем.
Зверніть увагу! Рятувальники розповіли, що станом на 10:00 сніжило лише у Львівській, Чернігівській, Тернопільській, Рівненській, Кіровоградській, Вінницькій, Полтавській, Черкаській та Одеській областях.