У Карпатах – снігопади: синоптики попередили про небезпеку

У Карпатах 29 березня триматиметься зимова погода. Синоптики попереджають про снігопади, а відтак – й про небезпеку сходження лавин.

Так, лавини можуть сходити у горах Iвано-Франкiвської та високогір’ї Закарпатської областей. Рятувальники оцінили небезпеку як 3 рівень.

До речі Карпати посеред березня замело снігом: фото, відео

Яка погода в Карпатах

Зранку 29 березня на горі Піп Іван було хмарно з проясненнями. Про це повідомили на сторінці Чорногірський пошуково-рятувальний пост у фейсбуці. Температура повітря тримається на рівні -10 градусів, а північний вітер досягає поривів 11 – 12 метрів за секунду.

Яку погоду прогнозують в Україні

Погода у різних частинах України в понеділок буде різною. Наприклад, на Заході світитиме сонце. Стовпчики термометрів триматимуться на рівні +8...+11 градусів.

Натомість на Сході, попри таку ж температуру, можливий дощ, сніг та вітер. Схожу ситуацію прогнозують на Півдні, Півночі та у Центрі.

Похмура погода буде у Києві. Температура повітря не повинна бути холодною, але столицю накриють дощі.

Нещодавно у Карпатах серйозно похолодало. У Буковелі було -2 градуси. Крім того, курорт замело снігом. Опади не оминули й Славське, що на Львівщині.