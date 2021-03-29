У Карпатах – снігопади: синоптики попередили про небезпеку
У Карпатах 29 березня триматиметься зимова погода. Синоптики попереджають про снігопади, а відтак – й про небезпеку сходження лавин.
Джерело:ДСНС
Так, лавини можуть сходити у горах Iвано-Франкiвської та високогір’ї Закарпатської областей. Рятувальники оцінили небезпеку як 3 рівень.
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Яка погода в Карпатах
Зранку 29 березня на горі Піп Іван було хмарно з проясненнями. Про це повідомили на сторінці Чорногірський пошуково-рятувальний пост у фейсбуці. Температура повітря тримається на рівні -10 градусів, а північний вітер досягає поривів 11 – 12 метрів за секунду.
Яку погоду прогнозують в Україні
- Погода у різних частинах України в понеділок буде різною. Наприклад, на Заході світитиме сонце. Стовпчики термометрів триматимуться на рівні +8...+11 градусів.
- Натомість на Сході, попри таку ж температуру, можливий дощ, сніг та вітер. Схожу ситуацію прогнозують на Півдні, Півночі та у Центрі.
- Похмура погода буде у Києві. Температура повітря не повинна бути холодною, але столицю накриють дощі.
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