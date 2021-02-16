У Карпатах – сніголавинна небезпека: де саме слід бути обачними

Рятувальники попередили про 3 рівень небезпечності.

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У Чорногірському гірському пошуково-рятувальному пості повідомили, що станом на 16 лютого на горі Піп Іван Чорногірський температура повітря становить -16 градусів, а вітер досягає 2 – 3 метри за секунду. Поки що на горі ясно.

Зауважимо, що в Карпатах вже третій день шукають туриста. Він заблукав біля гори Гемба після снігової бурі. До пошукової операції залучили близько 50 людей. Зв'язку з 40-річним чоловіком немає, він 3 доби перебуває в горах при температурі до -20 градусів.

Негода в Україні: що відомо