Стало зле під час походу: рятувальники в Карпатах спустили з гори жінку – фото

Гірські рятувальники 22 січня надали допомогу жінці, яка поскаржилась на погіршення самопочуття під час походу. Разом із туристичною групою вона прямувала на полонину Гропа.

Про те, що їй стало зле мешканка Києва повідомила гіду, який і попросив допомоги у рятувальників. Про це інформує пресслужба ДСНС.

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Рятувальники надали допомогу туристці

Рятувальники зазначають, що повідомлення про прикрий інцидент до них надійшло о 12:30.

На місце події одразу вирушили фахівці гірського пошуково-рятувального відділення села Лазещина.

Вони надали потерпілій першу долікарську допомогу.

Після цього транспортували жінку до села Лазещина, де на неї вже чекали знайомі.



Під час походу жінці стало зле / Фото ДСНС

Від госпіталізації туристка відмовилась, –

додали у ДСНС.

Рятувальники нагадують туристам про обов’язково дотримання правил безпеки у гірській місцевості та закликають на період оголошеної лавинної небезпеки утриматися від сходження у гори.



У жінки під час походу погіршилося самопочуття / Фото ДСНС

Попередження про сніголавинну небезпеку

Через відлигу найближчими днями в гірських районах очікується значна сніголавинна небезпека.

22 – 23 січня у високогір'ї Закарпатської області;

23 – 24 січня у високогір'ї Івано-Франківської області.

Водночас у горах існує загроза зсувів снігу на дороги.



Що робити під час сходження лавини / Інфографіка 24 каналу