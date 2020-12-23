З метою не допустити самовільну вирубку хвойних дерев у Карпатах працюють спеціальні бригади. Лісова охорона проводить рейди з виявлення незаконних рубок новорічних ялинок.

У Карпатах хвойні дерева охороняють від браконьєрів

Щороку є люди, які рубають хвойні дерева або собі, або на продаж. Про це у фейсбуці повідомляє ДП "Гринявський лісгосп".

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Хочемо застерегти цих горе-заготівельників від подібних дій. Працівники лісової охорони здійснюють постійне патрулювання лісових масивів,

– наголосили у лісгоспі.

Аби запобігти браконьєрству лісова охорона разом з поліцією сформувала спеціальні рейдові бригади.

Який штраф загрожує порушникам

Лісівники нагадують, що самовільна рубка новорічних ялинок, відповідно до законодавства, тягне за собою накладання адмінштрафу.

Громадяни мають заплатити від 510 до 1020 гривень, а посадовці – від 850 до 5100 гривень за одне дерево, а також відшкодувати завдані збитки, які залежать від діаметра пня дерева.

Результатів рейдів

Лісова охорона 21 грудня виявила "ялинкового браконьєра" в Гостівецькому лісництві. На правопорушника склали адміністративний протокол, він сплатив штраф.

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Зверніть увагу! У лісгоспі заявляють, що значно простіше і безпечніше легально купити новорічну ялинку, аніж пробувати незаконно рубати хвойне дерево.