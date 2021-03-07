У Карпатах оголосили загрозу сходження лавин

У Карпатах 7 березня є значна сніголавинна небезпека. Рятувальники попереджають про загрозу 3 рівня у високогір'ї Iвано-Франкiвської та Закарпатської областей.
Сходження лавин пов'язане із хуртовинами та снігопадами у Карпатах.
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Надзвичайники тренувалися рятувати людей при сходженні лавин
Нещодавно у селищі Славське на Львівщині працівники ДСНС тренувалися рятувати постраждалих під час сходження лавин. Вони відпрацювали такі питання:
Зверніть увагу!
- визначення рівня лавинної небезпеки,
- визначення типу лавин залежно від рельєфу місцевості та кількості снігового покриву,
- алгоритм дій під час невідкладних робіт при потраплянні постраждалих під лавину, з використанням спеціального спорядження.
З початку 2021 року працівники ДСНС врятували в горах понад 360 людей, ще 220 мандрівникам вони надавали допомогу.
Поради туристам, які вирушають у гори
- Про свій маршрут й очікуваний час повернення з походу розкажіть вашим близьким, а краще – зареєструйте гірську мандрівку на рятувальних постах.
- Уникайте походів поодинці. Мінімальна рекомендована кількість учасників туристичної групи складає не менше ніж 3 особи.
- Переконайтеся, що ваше екіпірування відповідає вимогам походу. Візьміть з собою достатню кількість їжі та води.
- Поцікавтеся умовами місцевості і прогнозом погоди.
- Обов'язково візьміть з собою перевірені туристичні карти.
Погода в Карпатах зранку 7 березня
На горі Піп Іван Чорногірський зранку 7 березня видимість обмежена. Температура повітря опустилася до -16 градусів. Мете сніг та хурделиця.