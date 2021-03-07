У Карпатах 7 березня є значна сніголавинна небезпека. Рятувальники попереджають про загрозу 3 рівня у високогір'ї Iвано-Франкiвської та Закарпатської областей.

Сходження лавин пов'язане із хуртовинами та снігопадами у Карпатах.

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Надзвичайники тренувалися рятувати людей при сходженні лавин

Нещодавно у селищі Славське на Львівщині працівники ДСНС тренувалися рятувати постраждалих під час сходження лавин. Вони відпрацювали такі питання:

визначення рівня лавинної небезпеки,

визначення типу лавин залежно від рельєфу місцевості та кількості снігового покриву,

алгоритм дій під час невідкладних робіт при потраплянні постраждалих під лавину, з використанням спеціального спорядження.

Зверніть увагу! З початку 2021 року працівники ДСНС врятували в горах понад 360 людей, ще 220 мандрівникам вони надавали допомогу.

Поради туристам, які вирушають у гори

Про свій маршрут й очікуваний час повернення з походу розкажіть вашим близьким, а краще – зареєструйте гірську мандрівку на рятувальних постах.

Уникайте походів поодинці. Мінімальна рекомендована кількість учасників туристичної групи складає не менше ніж 3 особи.

Переконайтеся, що ваше екіпірування відповідає вимогам походу. Візьміть з собою достатню кількість їжі та води.

Поцікавтеся умовами місцевості і прогнозом погоди.

Обов'язково візьміть з собою перевірені туристичні карти.

Погода в Карпатах зранку 7 березня

На горі Піп Іван Чорногірський зранку 7 березня видимість обмежена. Температура повітря опустилася до -16 градусів. Мете сніг та хурделиця.