У Карпатах 31 грудня очікується погіршення погодних умов. Синоптики прогнозують сніг та ожеледицю на дорогах, крім того, у горах буде густий туман.

Через це у Карпатах оголосили перший рівень небезпеки. Про це повідомляє пресслужба ДСНС у телеграмі.

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Рятувальники попередили, що протягом 31 грудня у Карпатах буде густий туман. Видимість становитиме від 200 до 500 метрів.

Погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг. Будьте уважними та обережними! Дотримуйтеся швидкісного режиму, дистанції та уникайте небезпечних маневрів,

– додали у ДСНС.

Через негоду в Карпатах туристам рекомендували відмовитися від походу в гори.

Існує небезпека сходження лавин

На сторінці сніголавинної ситуації в українських Карпатах у фейсбуці повідомили, що у Карпатах можливе сходження лавин. Негода триватиме протягом 31 грудня та 1 січня.

Прогнозується, що температура повітря у ці дні опуститися трохи нижче 0 градусів, на високогір'ї очікують до -5.

Будуть спостерігатися замети снігу. При додатковому навантаженні на сніговий покрив можливе сходження снігових "дощок". Наполегливо радимо утриматися від походів у гори й високогір'я,

– мовиться у повідомленні.



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