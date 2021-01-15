Рятувальники 15 січня попереджують українців про небезпеку сходження лавин у Карпатах. Причиною стали затяжні заметілі. Зокрема, на перевалах випало до 35 сантиметрів снігу.

Найнебезпечніша ситуація буде у високогiр'ї Закарпатської та Івано-Франківської областей. Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

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Через погіршення погодних умов рятувальники оголосили про сніголавинну небезпеку.

Українців закликають наразі утриматися від мандрівок у горах. Через сильні морози, заметіль та обмежену видимість приємна зимова подорож може перетворитися у справжнє випробування.

Зверніть увагу! Упродовж січня 2021 року рятувальники декілька разів оголошували про небезпеку сходження лавин у Карпатах. Найскладніша ситуація була на горі Піп Іван.

Заметілі також тривають по усій Україні. Середня температура повітря у п'ятницю, 15 січня, становитиме -8 градусів морозу.

Українців просять бути уважними та обережними і дотримуватись правил безпеки.



Як врятуватись під час сходження снігової лавини / Інфографіка 24 каналу