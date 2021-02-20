У Карпатах можуть зійти лавини: фантастичне фото з вершини Чорногори

У суботу, 20 лютого, рятувальники оголосили про ІІІ рівень сніголавинної небезпеки у високогір'ї Карпат. Не покращиться ситуація і у неділю, 21 лютого.

Сходження лавин можливе у горах Закарпатської та Львівської областей.

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Пресслужба Чорногірського гірського пошуково-рятувального посту поділилася світлиною засніженої вершини гори Піп Іван (Чорногори). Температура повітря там опустилася до -9 градусів морозу. Видимість обмежена до 30 метрів.

Водночас синоптики попереджують, що вже з 20 лютого в Україну завітає потепління. Наступного тижня вдень триматиметься "плюсова" температура.

Синоптик Укргідрометцентру Роман Мурмило попередив: "на вихідних ми почуємо перші дзвіночки весни". Однак фахівець зауважив, що зростання температури відбуватиметься поступово.

У березні Україну знову може накрити холодне арктичне повітря із Півночі. Тоді доведеться змиритися зі снігопадами та морозами.

Бабак Тимко цього року спрогнозував ранню весну.