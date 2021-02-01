В Україні погіршилась погода: у Карпатах можливе сходження лавини

Лютий в Україні почався зі значного похолодання. Через снігопади та хуртовини у Карпатах існує небезпека сходження лавин.
Джерело: Укргідрометцентр
На Івано-Франківщині та Закарпатті встановлено 3-й рівень небезпеки.
До слова В Україну суне новий сніговий циклон: які області зачепить найбільше
У горах Львівської області синоптики прогнозують помірну сніголавинну небезпеку 2-го рівня.
Рівні небезпеки в Карпатах / Фото Укргідрометцентру
Станом на ранок 1 лютого у Дніпропетровській, Кіровоградській, Миколаївській та Одеській областях подекуди спостерігається невеликий сніг з дощем. У Вінницькій, Полтавській, Харківській, Черкаській та Чернівецькій областях – сніг.
Служба автомобільних доріг забезпечила проїзд на дорогах загального користування. Заторів, за їхньою інформацією, немає.