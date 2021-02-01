В Україні погіршилась погода: у Карпатах можливе сходження лавини

Лютий в Україні почався зі значного похолодання. Через снігопади та хуртовини у Карпатах існує небезпека сходження лавин.

Джерело: Укргідрометцентр

На Івано-Франківщині та Закарпатті встановлено 3-й рівень небезпеки.

До слова В Україну суне новий сніговий циклон: які області зачепить найбільше

У горах Львівської області синоптики прогнозують помірну сніголавинну небезпеку 2-го рівня.



Рівні небезпеки в Карпатах / Фото Укргідрометцентру

Яка погода в областях

Станом на ранок 1 лютого у Дніпропетровській, Кіровоградській, Миколаївській та Одеській областях подекуди спостерігається невеликий сніг з дощем. У Вінницькій, Полтавській, Харківській, Черкаській та Чернівецькій областях – сніг.

Служба автомобільних доріг забезпечила проїзд на дорогах загального користування. Заторів, за їхньою інформацією, немає.

Прогноз погоди на 1 – 2 лютого

1 лютого у центральних областях – Одеській, Миколаївській та Харківській – очікується значний мокрий сніг та дощ, налипання мокрого снігу, ожеледь.

Продовж 2 лютого у більшості регіонах країни обійдеться без істотних опадів. Однак на дорогах, крім півдня, – ожеледиця.

1 – 2 лютого температура повітря вночі впаде до -4…-10 градусів. У північній частині до -13 градусів, вдень – від 0 до -6 градусів. На півдні і сході температура відчутно не зміниться: вночі триматиметься нуля, вдень підніметься до +2…+8 градусів.



Як врятуватись під час сходження снігової лавини