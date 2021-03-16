У Карпатах 17 березня прогнозують сильні снігопади. Рівень небезпечності – жовтий. Через це, попередили синоптики, існує загроза сходження снігових лавин.

Зокрема, небезпека чатує на високогір'ях Закарпаття. Метеорологи рівень загрози оцінили як 3.

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Найбільша небезпека – у горах Івано-Франківщини

Ще складніша ситуація з можливими лавинами – на Івано-Франківщині. Тут рівень небезпеки високий – 4, і несприятливі погодні умови.

Сніголавинна ситуація 17 березня / Карта Укргідрометцентру

Майже всю Україну накриють опади

Зазначимо, що 17 березня через потужний циклон майже всю Україну накриють опади – дощі з мокрим снігом. Пощастить лише жителям Чернігівщини, яким метеорологи пообіцяли сонячну погоду. Майже по всій території України температура коливатиметься у межах +3…+7 градусів. Дещо більше повітря прогріється у південних регіонах.

Тим часом, синоптики не тішать прогнозами. Кажуть, що найближчими днями на тепло сподіватись не слід, проте опади мають припинитись 19 березня. Хоча це стосуватиметься не всіх областей України.

Як врятуватись від снігової лавини / Інфографіка 24 каналу